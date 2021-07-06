Умер еще один пострадавший в автокатастрофе в Днепре (обновлено)

По данным СМИ, водитель одной из машин-участниц аварии скрылся из больницы.

Умер еще один пострадавший в автокатастрофе в Днепре (обновлено)
Фото: Інформатор

Новость обновлена. В результате катастрофы в Днепре, которая произошла 3 июля, умер еще один человек – Руслан Гусейнов. Он и его супруга Марина находились в авто Toyota, которое столкнулось с BMW. Женщина погибла сразу после аварии, Гусейнов три дня находился в коме.

О смерти пострадавшего пишет "24 канал".

В катастрофе, кроме супругов, пострадали еще пять человек. В больницу им. Мечникова госпитализировали пятерых. Водитель, по предварительным данным, выбил двери в кабинете томографии и сбежал из больницы, пишет "Информатор".

По состоянию на вчера в больнице оставались четверо пострадавших: Гусейнов, который ехал в Toyota, а также три пассажирки BMW.

38-летняя Яна Василенко госпитализирована с переломом шейного отдела позвоночника, она в тяжелом состоянии. 29-летняя Полина Варцаба имеет множественные переломы позвоночника и ребер, также в тяжелом состоянии. Ирина Варцаба получила черепно-мозговую травму, она в состоянии средней тяжести.

Издание также опубликовало ссылку на сообщение со сбором средств для трех женщин, которые пострадали.

По данным "24 канала", авария произошла около 3 часов 3 июля. Toyota, за рулем которой была 30-летняя женщина, совершала маневр и случайно выехала на встречную полосу. В этот момент она въехала в BMW, которое двигалось навстречу. Из-за удара машину отбросило, после чего она загорелась.



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