В США за три выходных дня от огнестрельного оружия погибли 150 человек, - СМИ

В США в течение трех выходных дней 3-5 июля произошло более 400 стрельб, из них 18 были массовыми. Согласно данным организации Gun Voilence Archive, погибли 150 человек, пишет CNN.

4 июля в Западной Филадельфии один или несколько вооруженных человек устроили стрельбу по толпе и сделали почти сотню выстрелов. Погибли два человека. Стрельба произошла во время запуска фейерверков, из-за чего было сложно вычислить траекторию пуль.

В Чикаго 14 человек погибли во время стрельбы в парке. Среди погибших - двое детей, пишет Chicago Sun Times.

В Нью-Йорке с пятницы по воскресенье случилась 21 стрельба, погибли 26 человек.

Терминология "массового расстрела" отличается в зависимости от источника, но Gun Violence Archive дает определение как одиночному инциденту, во время которого застрелили четырех и более человек, не считая самого стрелка. Согласно такому определению, по меньшей мере 18 человек погибли и 71 был ранен в 18 массовых расстрелах на выходных, приуроченных ко Дню независимости США .