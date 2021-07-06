В США за три выходных дня от огнестрельного оружия погибли 150 человек, - СМИ

18 вооруженных нападений имели массовый характер.

В США за три выходных дня от огнестрельного оружия погибли 150 человек, - СМИ
Стрілянина в Техасі
Фото: CNN

В США в течение трех выходных дней 3-5 июля произошло более 400 стрельб, из них 18 были массовыми. Согласно данным организации Gun Voilence Archive, погибли 150 человек, пишет CNN.

4 июля в Западной Филадельфии один или несколько вооруженных человек устроили стрельбу по толпе и сделали почти сотню выстрелов. Погибли два человека. Стрельба произошла во время запуска фейерверков, из-за чего было сложно вычислить траекторию пуль.

В Чикаго 14 человек погибли во время стрельбы в парке. Среди погибших - двое детей, пишет Chicago Sun Times.

В Нью-Йорке с пятницы по воскресенье случилась 21 стрельба, погибли 26 человек.

Терминология "массового расстрела" отличается в зависимости от источника, но Gun Violence Archive дает определение как одиночному инциденту, во время которого застрелили четырех и более человек, не считая самого стрелка. Согласно такому определению, по меньшей мере 18 человек погибли и 71 был ранен в 18 массовых расстрелах на выходных, приуроченных ко Дню независимости США.

Напомним, что рост количества случаев вооруженных инцидентов наблюдается на фоне выхода США из карантина. Во время дистанционного обучения и других ограничений количество массовых убийств в Штатах упало. Однако за последние месяцы такие случаи возникли снова: 15 марта в Атланте восемь человек погибли во время нападений на азиатские спа-салоны, 10 человек были убиты в супермаркете Колорадо 22 марта.

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