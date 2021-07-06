Оля Полякова ответила на обвинения Меладзе, что она фрик, а не певица

Оля Полякова, вступившаяся за свою коллегу Ани Лорак, стала объектом для оскорблений. После того как артистка призналась, что Константин Меладзе делал ей неоднозначные предложения в начале карьеры, родной брат композитора высказался довольно резко в ее адрес, назвав фриком.

Оля Полякова резко ответила на обвинения Меладзе в свой адрес

Успешная украинская певица увидела фрагмент интервью, которое Валерий Меладзе дал Ксении Собчак. Известный певец уклонился от вопроса о домогательствах его брата к молодым артисткам, оскорбив вместо этого тех, кто выступил с подобными заявлениями.

Оля Полякова была бы не Оля Полякова, если бы прошла мимо такого выпада в свой адрес. Звезда записала видеообращение, которое опубликовала в личном аккаунте в Инстаграм.

"Сильно подгорело в вашей тусовочке после слов Каролины? Думаю, сильно, если так на нее надавили со всех сторон, что бедняжка отказалась от своих слов, еще и виноватой осталась, хотя там все было понятно однозначно", — отметила артистка.

Оля Полякова задалась вопросом, как же такой артист как Валерий Меладзе, который живет в РоSSии, до сих пор может выступать на территории Украины. А также, почему он до сих пор не прокомментировал аннексию Крыма.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, дочь Оли Поляковой заподозрили в пластической операции и увеличении размера груди.


Анастасия Березовская, Тудей

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