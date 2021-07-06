На Киевщине центры массовой вакцинации будут работать ежедневно в семи городах

Отныне вакцинироваться от коронавируса в Киевской области можно ежедневно. С этой целью в области работают центры массовой вакцинации в семи городах.

Как сообщает пресс-служба Киевской ОГА, центры вакцинации ежедневно с 10:00 до 17:00 работают

по следующим адресам:

Бровары, КНП "Броварской городской ЦПМСД", амбулатория №2, ул. Независимости, 12;

Белая Церковь, амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49;

Славутич, КНП "Славутичская городская больница", ул. 77 Гвардейской дивизии, 7

Борисполь, КНП "Бориспольский городской ЦПМСД", ул. Киевский шлях, 24;

Ирпень, КНП "Ирпенский городской ЦПМСД" ул Михайловская/ 22; ул Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105-к .;

Обухов, КНП "Обуховский городской ЦПМСД" ул.Каштановая, 52;

Яготин, КНП "Яготинский ЦПМСД" ул. Независимости, 71.

Для получения прививки необходимо предварительно записаться в список ожидания вакцинации против COVID-19 через приложение "Дія" или через горячую линию Минздрава, а также у своего семейного врача или в регистратуре.

Как сообщалось, полную вакцинацию от COVID-19 получили почти 900 тыс. украинцев. Всего в Украине сделано почти 3 млн прививок против коронавируса.

Напомним, Центр вакцинации на базе столичного МВЦ с 5 июля работает ежедневно.