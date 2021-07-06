В Винницкой области после празднования выпускного госпитализированы 17 человек

В Винницкой области 17 человек были госпитализированы с отравлением после празднования выпускного в одном из ресторанов села Майдан Чапельский.

По данным ГСЧС, в больницы областного центра за три дня, с 3 по 5 июля, госпитализированы 17 человек с предварительным диагнозом острый энтероколит. Продолжается комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как пишет местное издание "20 минут", на празднование выпускного в ресторане собралось восемь школьников с классным руководителем и родителями. Еще две компании праздновали годовщину со дня окончания школы.

Напомним, в июне в двух ресторанах Харькова отравились 90 человек, которые употребляли суши. Основной причиной вспышки кишечной инфекции стало несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, имеющими общую кухню. Вероятным источником вспышки был больной работник.