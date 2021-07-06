В Украине за сутки обнаружили 541 случай ковида, 20 человек умерли

В понедельник, 5 июля, в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 26 детей и 11 медработников.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, за минувшие сутки госпитализированы 266 пациентов, преодолели болезнь 1 086 человек, 20 человек умерли от последствий ковида.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 238 364 человека, выздоровели от коронавируса 2 172 687 человек, от осложнений заболевания умерли 52 504 пациента.

Напомним, сутками ранее в Украине обнаружили 244 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, пять дитей. Были госпитализированы за сутки 333 человека. 14 пациентов умерли.