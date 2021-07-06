Полную вакцинацию от COVID-19 получили почти 900 тыс. украинцев

За минувшие сутки были вакцинированы 73 234 человека.

Полную вакцинацию от COVID-19 получили почти 900 тыс. украинцев
Фото: kyivcity.gov.ua

По состоянию на утро 6 июля две дозы вакцины от коронавирусной болезни в Украине получили 898 076 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

"С начала вакцинальной кампании были привиты 2 100 540 человек, из них получили одну дозу - 2 100 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 898 076 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)", - сказано в сообщении.

Всего в Украине было сделано 2 998 614 прививок против коронавируса.

За прошедшие сутки, 5 июля, были вакцинированы 73 234 человека. Одну дозу получили 25 552 человека, полностью иммунизированы - 47 682 человека.

В течение суток работали 481 мобильная бригада, 1 128 пунктов вакцинации и 7 центров иммунизации.

По состоянию на 5 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 777 626 человек.

Напомним, в приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты для вакцинированных. В июле Минцифры планирует запустить также сертификаты ПЦР-тестирования и для тех, кто переболел.

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