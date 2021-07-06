Число жертв коронавируса в мире превысило 4 млн

Количество зафиксированных случаев ковида приближается к 185 млн.

Число жертв коронавируса в мире превысило 4 млн
Фото: Єлизавета Серватинська

В мире по состоянию на утро 6 июля зафиксировано более 4 млн связанных с коронавирусной болезнью COVID-19 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Так, в мире от последствий ковида умерли 4 000 841 человек. Выявлено 184 939 383 случаев COVID-19, выздоровели 169 314 997 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике остаются США (34 598 361), Индия (30 619 932) и Бразилия (18 792 511).

Коронавирус зафиксировали в 222 странах и территориях.

Украина в общей статистике занимает 17 место.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 541 случай ковида, 20 человек умерли.

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