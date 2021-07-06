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2021-07-06
Число жертв коронавируса в мире превысило 4 млн
Количество зафиксированных случаев ковида приближается к 185 млн.
Фото: Єлизавета Серватинська
В мире по состоянию на утро 6 июля зафиксировано более 4 млн связанных с коронавирусной болезнью COVID-19 летальных случаев.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Так, в мире от последствий ковида умерли 4 000 841 человек. Выявлено 184 939 383 случаев COVID-19, выздоровели 169 314 997 человек.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике остаются США (34 598 361), Индия (30 619 932) и Бразилия (18 792 511).
Коронавирус зафиксировали в 222 странах и территориях.
Украина в общей статистике занимает 17 место.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 541 случай ковида, 20 человек умерли.