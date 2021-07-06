Уникальную старинную икону пытались переслать в США под видом кухонной доски

Икона «Смоленская Богородица (Одигитрия)» XIX в. рекомендована для включения в Музейный фонд Украины.

Киевские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза иконы, которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровской области в американский штат Флорида направлялась бывшая в употреблении кухонная доска.

Однако во время таможенного контроля международной посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.

"Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаруженная святыня - икона «Смоленская Богородица (Одигитрия)». Написана иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии, и, несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня. Рекомендуется для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Обнаруженная икона не рекомендуется для вывоза за границу (только для экспонирования после проведения реставрационных работ).

Таможенники изъяли икону.