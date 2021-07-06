Уникальную старинную икону пытались переслать в США под видом кухонной доски
Икона «Смоленская Богородица (Одигитрия)» XIX в. рекомендована для включения в Музейный фонд Украины.
Киевские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза иконы, которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.
Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровской области в американский штат Флорида направлялась бывшая в употреблении кухонная доска.
Однако во время таможенного контроля международной посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.
"Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаруженная святыня - икона «Смоленская Богородица (Одигитрия)». Написана иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии, и, несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня. Рекомендуется для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины", - сказано в сообщении.
Обнаруженная икона не рекомендуется для вывоза за границу (только для экспонирования после проведения реставрационных работ).
Таможенники изъяли икону.
Как сообщалось, в июне СБУ разоблачила контрабандистов, которые пытались вывезти из Украины уникальные изделия I тыс. лет до н.э. и Киевской Руси.