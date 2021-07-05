Украинский альпинист погиб в горах Грузии

Анатолий Мрачковский сорвался при спуске после восхождения на Тетнульди.

Украинский альпинист Анатолий Мрачковский погиб в Грузии при спуске после восхождения на вершину Тетнульди.

Анатолий Мрачковский
Фото: facebook.com/faiskiev
Анатолий Мрачковский

Об этом сообщает Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.

"2-го июля 2021 года в 10:30 по местному времени во время спуска после восхождения на вершину Тетнульди, состоявшегося накануне, 1 июля, в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров погиб Мрачковский Анатолий Николаевич, 1964 г. рождения", - говорится на странице федерации в Facebook.

Вершина Тетнульди высотой 4852 метра находится в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.

"За 4 часа Анатолий был вертолетом доставлен в местную больницу г. Местии, где, к сожалению, врачами была констатирована его смерть", - отмечают в федерации.

Мрачковский не первый раз участвовал в учебно-тренировочных сборах, проводившихся ФАиС города Киева, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями. Был на таких вершинах как пик Ленина, Казбек, Маттерхорн, а также в украинских Карпатах. Сейчас принимаются меры, чтобы как можно быстрее доставить тело альпиниста на родину.

Напомним, в конце мая в горах Анталии нашли тело украинской альпинистки Яны Кривошеи, которую искали почти месяц.

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