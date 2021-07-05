В Вышгороде мужчина устроил стрельбу у городского совета
Кроме того, правонарушитель имел при себе самодельный меч.
У здания городского совета в Вышгороде Киевской области мужчина устроил стрельбу.
Как сообщает областная полиция, перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета, похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, предмет, похожий на оружие, и меч изъяты. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По данному факту полиция Вышгородского районного управления полиции открыла уголовное производство по ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).
Как сообщалось, вчера в Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб мужчина.