В Вышгороде мужчина устроил стрельбу у городского совета

Кроме того, правонарушитель имел при себе самодельный меч.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У здания городского совета в Вышгороде Киевской области мужчина устроил стрельбу.

Как сообщает областная полиция, перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета, похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, предмет, похожий на оружие, и меч изъяты. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция Вышгородского районного управления полиции открыла уголовное производство по ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Как сообщалось, вчера в Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб мужчина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничествоВ Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничество
Единственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения умерлаЕдинственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения умерла
Бритни Спирс похвасталась фигурой в купальникеБритни Спирс похвасталась фигурой в купальнике
Тина Кароль представила новый эпатажный клипТина Кароль представила новый эпатажный клип
Эмбер Херд стала мамой и показала наследницуЭмбер Херд стала мамой и показала наследницу
Блок рекламы


Похожие новости
Двое иностранцев устроили стрельбу в ЧеркассахДвое иностранцев устроили стрельбу в Черкассах
В полицию Тернополя пришел мужчина, который 15 лет назад насмерть сбил двух девушек и скрылсяВ полицию Тернополя пришел мужчина, который 15 лет назад насмерть сбил двух девушек и скрылся
В Киеве 47-летний пьяный мужчина ранил ножом врача скорой помощиВ Киеве 47-летний пьяный мужчина ранил ножом врача скорой помощи
В Албании ссора владельцев отелей переросла в стрельбу, в которой погибли 4 человекаВ Албании ссора владельцев отелей переросла в стрельбу, в которой погибли 4 человека
Вследствие потопа в Ялте погиб мужчина, 18 человек пострадалиВследствие потопа в Ялте погиб мужчина, 18 человек пострадали
В Техасе неизвестный открыл стрельбу, ранены 13 человекВ Техасе неизвестный открыл стрельбу, ранены 13 человек
В Покрове пьяный мужчина задушил ребенка из-за ссоры с матерьюВ Покрове пьяный мужчина задушил ребенка из-за ссоры с матерью
В киевской многоэтажке оборвался лифт, погиб мужчинаВ киевской многоэтажке оборвался лифт, погиб мужчина
В РоSSии мужчина застрелил двух судебных приставов, пришедших его выселятьВ РоSSии мужчина застрелил двух судебных приставов, пришедших его выселять
Мужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный КрымМужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный Крым
Последние новости
Подгружаем последние новости