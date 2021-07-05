На Хортице ко Дню независимости откроют Казачий круг и смотровую площадку

В Запорожье по программе президента Владимира Зеленского «Большое строительство» ведется активная реконструкция на историческом острове Хортица: ко Дню независимости там откроют Казачий круг, смотровую площадку и холм с флагштоком.

По проекту, Хортица должна превратиться в главный туристический магнит Запорожья. На территории острова будет работать Музей истории казачества, будут обустроены зоны отдыха и пространства для проведения культурных мероприятий.

На реконструкцию уже выделено около 100 млн гривен из центрального и местного бюджетов. Разработку концепции профинансировал Метинвест.

Сейчас на холме формируют тропы и готовятся к установлению армокаркасов и бетонированию. Он станет первым туристическим объектом Украины, доступным для всех: дорожки проектирует под углом 5%, согласно нормам инклюзивности. На каждые 0,8 м высоты обустроят ровное место, где можно передохнуть.

Параллельно ремонтируют Музей истории казачества, который несколько лет не работает из-за аварийного состояния. Его восстановление - часть президентской программы «Большая реставрация». В этом году планируют полностью отремонтировать Музей извне, после чего займутся внутренними работами, расширят выставочную зону, а внутренний дворик накроют стеклом.

«Работы много, но главное начать - и мы начали. Уверен, что вместе реализуем все задачи, которые перед нами стоят. Должны придерживаться четкого графика. Будем собираться раз в две недели и проверять скорость и качество реализации проекта», - заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Одним из этапов восстановления Хортицы - удобное транспортное сообщение, которое будет обеспечено благодаря новым мостам, которые строятся в Запорожье. По словам координатора «Большого строительства», заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, ко Дню независимости откроют проезд по первой части вантового моста.