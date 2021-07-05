В Каспийском море произошел взрыв из-за пробуждения грязевого вулкана

Столб огня сначала приняли за катастрофу на газодобывающей платформе.

В Каспийском море у берегов Азербайджана произошел взрыв из-за пробуждения грязевого вулкана.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана.

Фотографии и видео с огромным огненным столбом появились в интернете поздно вечером 4 июля. Сначала были подозрения, что взрыв связан с нефтегазовым сектором, поскольку неподалеку расположена газовая платформа "Умид", однако эту версию почти сразу опровергли.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR сообщила, что взрыв не задел ни один промышленный объект, а все морские платформы продолжают работу в обычном режиме.

Сотрудники SOCAR отправились на место происшествия, чтобы выяснить причину пламени. На острове Дашлы, расположенном примерно в 30 км от берега, они обнаружили естественное горение газов грязевого вулкана. На момент наблюдения пламя шло на убыль. Поблизости не было никакой инфраструктуры, связанной с нефтяной промышленностью.

Позже глава сейсмологического центра Азербайджана Гурман Етирмишли официально подтвердил, что на Каспии произошло извержение грязевого вулкана.

"Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой. Аналогичный процесс происходит и на море, просто за толщей воды мы не видим грязи, которую извергает вулкан", - цитирует Етирмишли местное издание Haqqin.az.

Ученый добавил, что грязевые вулканы извергают огонь только непродолжительное время - 10-20 секунд.

Фото: fhn.gov.az

Утром 5 июля фотографии острова, где произошло извержение, опубликовало МЧС Азербайджана.

В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя. Спасатели уверены, что вулкан не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей.