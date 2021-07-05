Из-за Atlas Weekend в Киеве продлят работу общественного транспорта

Станцию метро "Выставочный центр" могут закрывать на вход.

Из-за Atlas Weekend в Киеве продлят работу общественного транспорта
Фото: КМДА

На время проведения фестиваля Atlas Weekend работа общественного транспорта в столице будет продлена.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, в ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на один час. Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будут организованы после прохождения последних пар поездов.

В КГГА предупреждают, что в дни проведения фестиваля с 5 по 10 июля возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Выставочный центр".

Также на весь период проведения фестиваля - 6, 7, 8 и 9 июля - на час продлена работа троллейбусов №№11, 12, 43, 45 и автобусов №56.

Напомним, на протяжении фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ в Киеве будет работать центр массовой вакцинации. С 5 по 11 июля желающие смогут сделать прививку от COVID-19 в павильоне №9 по предварительной записи.

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