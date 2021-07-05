Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомили своих детей

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили парк развлечений Universal Studios в Голливуде. Влюбленные, возобновившие отношения спустя почти 20 лет после расставания, уже успели познакомить своих детей, с которыми весело провели время на аттракционах.

Парочка попала в объективы папарацци вместе с 13-летними близнецами Джей Ло Максом и Эммой, а также 9-летним сыном Аффлека Самюэлем. Влюбленные выглядели очень счастливо вместе, держась за руки, обнимаясь и постоянно улыбаясь.

Для семейного уикенда Дженнифер Лопес выбрала свободные брюки, белый топ и кеды, дополнив образ белой рубашкой, сумочкой через плечо, серьгами-кольцами и квадратными солнцезащитными очками. Бен Аффлек выглядел просто в синих джинсах, футболке, толстовке и кедах.

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Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали одеваться в одном стиле. Влюбленные попала в объективы папарацци во время романтической прогулки.