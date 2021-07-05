За прошедшие сутки в Киеве от ковида умерли два человека

Врачи зафиксировали 101 новый случай заболевания.

За прошедшие сутки в Киеве от ковида умерли два человека

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 101 новый случай коронавируса. Два человека умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"101 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 2 человека. Всего за период пандемии в городе 5 201 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 214 625", - рассказал он.

За минувшие сутки заболели 59 женщин в возрасте от 19 до 86 лет, 40 мужчин в возрасте от 21 до 75 лет, а также 2 мальчика 4 и 15 лет.

Госпитализировали 13 больных коронавирусом, а также 9 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 205 387 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 40, в Оболонском - 20 и в Подольском районе - 12 случаев.

Напомним, в Украине за сутки зафиксированы 244 новых подтвержденных случая COVID-19.

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