За сутки в Украине зафиксировали 244 новых случая ковида

Госпитализированы за сутки 333 человека.

За сутки в Украине зафиксировали 244 новых случая ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 4 июля, в Украине зафиксированы 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, пятеро детей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 333 человека. 14 пациентов умерли. Выздоровели - 419 человек.

За минувшие сутки методом ПЦР протестировано 9 889 человек, методом ИФА - 1 712 человек, экспресс-тестами - 5 750 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 237 823 человека, выздоровели - 2 171 601. От осложнений заболевания умерли 52 484 человека. Всего было проведено 10 925 065 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Напомним, ранее НАН предупредила о возможном росте количества госпитализаций больных ковидом. Академия наук также обратила внимание на серьезную задержку с обнародованием данных, в частности, относительно новых проявлений. Однако ученые не прогнозируют существенного роста заболеваний в ближайшие две недели. Среднее количество новых случаев, согласно прогнозу, будет равно 544 в течение недели 1-7 июля и 478 - в течение недели 8-14 июля.

В прогнозе также подчеркнуто, что темпы вакцинации в Украине увеличиваются только за счет прививки второй дозой. Темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются.

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