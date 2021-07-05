На Херсонщине вакцинировались 10 граждан Украины из оккупированного Крыма

Данные о вакцинированных лицах будут внесены во внутриукраинскую базу.

Десять граждан Украины, проживающих в оккупированном Россией Крыме, вакцинировались против коронавируса в соответствующих пунктах прививок Херсонской области.

Об этом в ответе на запрос "Радио Свобода" сообщили в департаменте здоровья Херсонской ОГА.

"Сейчас получили прививки десять граждан, проживающих на временно оккупированной территории, из них семь человек - в амбулатории города Геническ, один - амбулатории поселка городского типа Каланчак, один - поликлинике №1 КНП« Херсонская городская клиническая больница имени Е.Е.Карабелеша» , один - КНП «Херсонская городская клиническая больница имени О.С.Лучанського", - говорится в сообщении.

Данные о вакцинированных лицах, проживающих на временно оккупированной территории, вносятся во внутриукраинскую базу - электронную систему здравоохранения.

"Гражданам, которые привились двумя дозами вакцины от СОVID-19 по их обращению в учреждение здравоохранения, подключенном к электронной системе здравоохранения, будет выдано международное свидетельство о вакцинации", - отметили в ОГА.

В Херсонской области определены шесть пунктов вакцинации:

КНП «Херсонская городская клиническая больница им. А.С. Лучанского»;

КНП «Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных», поликлиника №1;

КНП «Херсонская городская клиническая больница им. Е.Е. Карабелеша», поликлиника №1;

Амбулатория общей практики семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;

Амбулатория общей практики семейной медицины, Чонгар, ул. Шевченко, 68 А;

Амбулатория общей практики семейной медицины, Каланчак, переулок Заречный, 14

В начале января Кабинет министров также поручил ОГА разместить на административной границе между Крымом и материковой частью Украины пункты, где будет проводиться экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

Напомним, с июня началась запись на прививку против коронавируса граждан Украины, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской областей, Крыма и Севастополя и относятся к приоритетным группам (пожилые люди в возрасте 65 лет и старше). Данные о тех, кто изъявил желание вакцинироваться, передадут в Госпогранслужбу, чтобы человека беспрепятственно пропустили на подконтрольные Украины территории.

Гражданам, которые хотят сделать прививки необходимо обратиться к указанным пунктам вакцинации вместе с паспортными данными и индивидуальным идентификационным номером.