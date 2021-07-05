Двое иностранцев устроили стрельбу в Черкассах

Пострадавших нет.

Двое иностранцев устроили стрельбу в Черкассах
Фото: ch.npu.gov.ua

В Черкассах из-за конфликта между двумя иностранцами произошла стрельба.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В воскресенье около 21:10 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Самуила Кошки. На место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции и представители других служб. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет", - сообщили правоохранители.

Сейчас полицейские выясняют все детали, проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Фото: ch.npu.gov.ua

Также правоохранители проводят проверку на законность получения разрешения, приобретение, хранение и ношение оружия, а Миграционная служба проверяет законность пребывания иностранцев в Украине.

Фото: ch.npu.gov.ua

Напомним, в центре Запорожья произошла стрельба в ресторане, в результате которой мужчина скончался от полученных травм.

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