Крым снова подтапливает, сообщают о жертвах (обновлено)

В Бахчисарайском районе селевым потоком смыло двух женщин, одна из них погибла.

Фото: "Минстрой Крыма"

В Ялте в воскресенье, 4 июля, сообщили о новых подтоплениях из-за осадков.

Об этом пишут Крым.Реалии.

"Голова" города Янина Павленко заявила, что дождь в городе не прекращается с ночи.

"Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах, оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засорения ливневых канализаций, пилят деревья, которые упали, отводят воду от домов", - заверила Павленко.

Из-за дождей в Крыму подтапливается ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе, есть опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка, сообщил "роSSийский глава" Крыма Сергей Аксенов.

В селе Новобобровское Байдарской долины под Севастополем вышла из берегов река Бага, сообщила местная "власть", одна из дорог оказалась заблокированной.

Обновление. В селе Куйбышево Бахчисарайского района, где подтопило десятки домов, погиб человек.

Об этом сообщает роSSийский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РоSSии в Крыму.

По предварительной информации, двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, вторая госпитализирована.

Ранее в Куйбышево "прошла волна воды", которая подтопила 50 домов. Глава администрации района Людмила Пучкова сказала агентству, что один человек считается пропавшим без вести.

5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова прогнозируются дальнейшие сильные ливни (30-50 мм). В связи с этим на реках ожидаются подъемы уровней воды, предупреждали утром в воскресенье в крымском МЧС.

По данным крымских спасателей, в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков в Ялте и восточном Крыму подтоплено 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений и 18 социально значимых объектов.

Всего из зоны подтоплений эвакуированы 1 783 человека.

Напомним, в результате потопа в июне в Ялте погиб человек, еще 8 пострадали, один пропал без вести.