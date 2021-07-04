На Кипре из-за масштабного лесного пожара погибло четверо рабочих из Египта

Огонь сжег 55 квадратных километров леса и сельскохозяйственных земель.

Фото: ЕРА/UPG

На Кипре из-за мощного лесного пожара погибло четверо человек.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на СМИ.

По словам министра внутренних дел Никоса Нуриса, на ферме в районе Оду нашли мертвыми четырех рабочих из Египта, машина которых сгорела.

Пламя тушат все силы пожарной службы Кипра, а также на помощь позвали пожарных в отставке.

Представитель кипрской Национальной гвардии отметил, что пожарным были переданы армейские цистерны с водой.

Фото: ЕРА/UPG

Полиция заявила, что арестовала 67-летнего мужчину в ходе расследования причин пожара. Как информируют СМИ, он сжигал садовый мусор.

Страна обратилась за помощью к Евросоюзу в ликвидации пожара, пишут apnews.com.

Из-за пожаров эвакуировали жителей 7 поселков, еще 4 села обесточены.

Фото: ЕРА/UPG

Президент Кипра Никос Анастасиадис рассказал, что огонь в целом сжег 55 квадратных километров леса и сельскохозяйственных земель, говорится в сообщении cyprus-mail.com.

Анастасиадис пообещал, что жертвы пожара получат помощь. После стабилизации ситуации правительство начнет подсчитывать убытки, которые огонь нанес предприятиям, фабрикам и людям.

Президент заявил, что этот пожар - худший с 1974 года и назвал его трагедией.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, в июне на курорте в Турции вспыхнули лесные пожары. Погиб один из ликвидаторов пожара, гражданские не пострадали.

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