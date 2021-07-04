На Харьковщине произошел масштабный пожар на ферме

Площадь возгорания составила 500 кв. м.

В Харьковской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в фермерском хозяйстве.

Об этом сообщили местные спасатели.

Спасатели получили информацию о пожаре в 02:21.

Пожар произошел в с. Кругляковка Купянского района - на открытой территории горела солома в тюках СООО "Мечта".

"К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 8 человек и вспомогательная техника СООО" Мечта "(2 погрузчика Manitou, 1 трактор Т-150 (с плугом), 2 трактора Т-150 (с бочкой 10 куб. м.) и еще 2 трактора "Беларусь" (с бочкой на 4 куб. м.)", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 500 кв. м.

Пожарные спасали соседние сооружения, а также 140 тонн скирды соломы.

"Благодаря оперативным действиями спасателей, в 04:10 удалось локализовать пожар. Сейчас продолжается дежурство спасателей 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС для ликвидации пожара", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в конце июня под Тернополем загорелась свалка. Ориентировочная площадь пожара составила 100 кв. м.

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