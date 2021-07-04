Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на свидание накануне Дня независимости

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек еще не съехались, но их свидания становятся все более частыми. Звездная пара ездит друг к другу в гости, вместе проводит время с детьми Джей Ло, и вот накануне Дня независимости США Лопес и Аффлек встретились в Хэмптоне. Пару увидели на одной из улиц города, и одеты они были в похожих нарядах.

Дженнифер и Бен выбрали для свидания спортивные худи сливочного оттенка и абсолютно одинаковые белоснежные кеды. В повседневной жизни пара выбирает casual-стиль, при этом каждая вещь очень стильная и модная.

Лопес всегда одевает свои серьги-кольца, и заметно, что на ее лице минимум макияжа. Судя по фото, прогулка была вечерней, и пара выглядела уставшей в конце дня.

Именно сюда, в Хэмптон, Аффлек вскоре переедет к 51-летней Лопес. В 2013 году она приобрела здесь дом за 2 млн долларов, в котором какое-то время проживала со своими детьми и бывшим женихом Алексом Родригесом.

В доме Дженнифер Лопес расположены 8 спален, 7 ванных комнат, кухня, гостиная, офис, спа, комната для развлечений, сауна, отдельный кабинет. На территории дома певицы также построен гостевой дом, летний душ и бассейн с подогревом.

Возможно, раз Аффлек уже в этих краях, он постепенно начал перевозить свои вещи. С близнецами Лопес у актера сложились хорошие дружеские отношения, поэтому жить в одном доме они определенно смогут.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес в топе и мини-шортах похвасталась жарким фото к анонсу своего нового клипа.