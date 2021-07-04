В Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб человек

Злоумышленника ищут.

В Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб человек

В центре Запорожья произошла перестрелка в ресторане, мужчина скончался от полученных травм.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на областную полицию.

"4 июля в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского неизвестный нанес ранения (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 г. р. От полученных травм пострадавший скончался" , - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производстве по ч. 1 ст.115 УК.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничествоВ Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничество
Москву залило дождем, улицы и метро подтопленыМоскву залило дождем, улицы и метро подтоплены
Тина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сценыТина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сцены
На курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадалиНа курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадали
Бритни Спирс похвасталась фигурой в купальникеБритни Спирс похвасталась фигурой в купальнике
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за полдня утонули четыре человека, спасатели призвали "включать мозг около водоемов"В Украине за полдня утонули четыре человека, спасатели призвали "включать мозг около водоемов"
На Львовщине от удара молнии погиб 14-летний мальчикНа Львовщине от удара молнии погиб 14-летний мальчик
На шахте в Донецкой области погиб горнякНа шахте в Донецкой области погиб горняк
Из-за аномальной жары в Канаде погибли более 100 человекИз-за аномальной жары в Канаде погибли более 100 человек
20-летний нацгвардеец погиб под колесами поезда на Херсонщине20-летний нацгвардеец погиб под колесами поезда на Херсонщине
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, выздоровели 582 человекаЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, выздоровели 582 человека
За воскресенье в Украине обнаружили 285 новых заболевших ковидом, вакцинировали более 18 000 человекЗа воскресенье в Украине обнаружили 285 новых заболевших ковидом, вакцинировали более 18 000 человек
В Албании ссора владельцев отелей переросла в стрельбу, в которой погибли 4 человекаВ Албании ссора владельцев отелей переросла в стрельбу, в которой погибли 4 человека
На Черниговщине в пожаре погибли молодые супругиНа Черниговщине в пожаре погибли молодые супруги
На Ровенщине из-за непогоды пострадали два человекаНа Ровенщине из-за непогоды пострадали два человека
Последние новости
Подгружаем последние новости