В Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб человек

В центре Запорожья произошла перестрелка в ресторане, мужчина скончался от полученных травм.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на областную полицию.

"4 июля в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского неизвестный нанес ранения (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 г. р. От полученных травм пострадавший скончался" , - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производстве по ч. 1 ст.115 УК.