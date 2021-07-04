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2021-07-04
В Запорожье произошла стрельба в ресторане, погиб человек
Злоумышленника ищут.
В центре Запорожья произошла перестрелка в ресторане, мужчина скончался от полученных травм.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на областную полицию.
"4 июля в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского неизвестный нанес ранения (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местному жителю 1991 г. р. От полученных травм пострадавший скончался" , - сообщили в полиции.
Сейчас устанавливается личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производстве по ч. 1 ст.115 УК.