В Украине за полдня утонули четыре человека, спасатели призвали "включать мозг около водоемов"

В Украине за полдня утонули четыре человека, спасатели призвали украинцев быть осторожнее.

"Кривой Рог, Киев , Кураховка Донецкой области и только что - опять Днепр, сорокалетняя женщина ...", - говорится в сообщении ГСЧС в Телеграм-канале.

"Сколько можно повторять: выпил - в воду не входи! А также простая народная мудрость: "Не зная броду - не суйся в воду! Прекратите умножать страшную статитику, включайте мозг около водоемов!", - подчеркнули чрезвычайники.

Так, 2 июля в Службу спасения "101" поступила информация об утонувшем мужчине по адресу на одном из прудов в г. Кураховка Донецкой области.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью надувной лодки, предоставленной населением, и спасательной веревки изъяли тело погибшего мужчины из воды на берег и передали сотрудникам Национальной полиции.

В тот же день в 21:59 в ГСЧС поступило сообщение от Службы "102" о том, что в озере Небреж в Дарницком районе столицы, утонул человек. На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. В результате обследования около 350 кв. м акватории дна озера, на расстоянии 10 м от берега и на глубине 6 м было обнаружено тело человека.

Также в 16:08 Служба спасения получила информацию, что в городе Кривой Рог во время купания на искусственном водоеме, расположенном неподалеку от улицы Семьи Добровольских Ингулецкого района, на глазах у свидетелей утонул мужчина.

Напомним, по данным на 24 июня, в Украине с начала лета утонули 126 человек, 28 из них - дети.