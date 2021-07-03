Вакцина Pfizer могла стать причиной смерти 47-летнего украинца

Вакцина от коронавируса, которой был привит один из пациентов в Винницкой области, могла стать причиной его смерти. 47-летний мужчина умер вскоре после прививки препаратом Pfizer.

Трагедия произошла в день вакцинации, сообщили в Минздраве. Мужчине сделали прививку препаратом Pfizer в 13:45. Рассказывают, что в течение первого часа после вакцинации он чувствовал себя абсолютно нормально и ни на какие симптомы не жаловался.

Однако уже к 17 часам самочувствие мужчины резко ухудшилось. Его стало тошнить, затем привитый пациент потерял сознание. К нему срочно вызвали неотложку.

Медики, приехавшие на вызов, активно пытались его реанимировать, однако все их усилия оказались тщетными. В 18:02 они вынуждены были констатировать смерть мужчины.

Этот случай зарегистрировали как неблагоприятное событие, произошедшее после иммунизации. Медики обязаны это делать по протоколу, который предусматривает фиксацию всех летальных случаев, произошедших в 30-дневный период после прививки.

В то же время, в Минздраве почеркнули, что никакой очевидной связи между иммунизацией вакциной Pfizer и тем, что произошло, нет.

Это подтверждается и самочувствием остальных пациентов, которым делали прививку из того же флакона с вакциной. Все они, к счастью, живы и чувствуют себя в пределах нормы.

При этом следует помнить, что производители вакцины Pfizer признали, что в редких случаях иммунизация этим препаратом приводит к образованию тромбов у пациентов. Ранее такая же опасность была подмечена и у британской вакцины AstraZeneca.