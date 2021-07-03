Вакцина Pfizer могла стать причиной смерти 47-летнего украинца

Вакцина от коронавируса, которой был привит один из пациентов в Винницкой области, могла стать причиной его смерти. 47-летний мужчина умер вскоре после прививки препаратом Pfizer.

Не стало через четыре часа: в Украине умер мужчина после прививки известной вакциной

Трагедия произошла в день вакцинации, сообщили в Минздраве. Мужчине сделали прививку препаратом Pfizer в 13:45. Рассказывают, что в течение первого часа после вакцинации он чувствовал себя абсолютно нормально и ни на какие симптомы не жаловался.

Однако уже к 17 часам самочувствие мужчины резко ухудшилось. Его стало тошнить, затем привитый пациент потерял сознание. К нему срочно вызвали неотложку.

Медики, приехавшие на вызов, активно пытались его реанимировать, однако все их усилия оказались тщетными. В 18:02 они вынуждены были констатировать смерть мужчины.

Этот случай зарегистрировали как неблагоприятное событие, произошедшее после иммунизации. Медики обязаны это делать по протоколу, который предусматривает фиксацию всех летальных случаев, произошедших в 30-дневный период после прививки.

Не стало через четыре часа: в Украине умер мужчина после прививки известной вакциной

В то же время, в Минздраве почеркнули, что никакой очевидной связи между иммунизацией вакциной Pfizer и тем, что произошло, нет.

Это подтверждается и самочувствием остальных пациентов, которым делали прививку из того же флакона с вакциной. Все они, к счастью, живы и чувствуют себя в пределах нормы.

При этом следует помнить, что производители вакцины Pfizer признали, что в редких случаях иммунизация этим препаратом приводит к образованию тромбов у пациентов. Ранее такая же опасность была подмечена и у британской вакцины AstraZeneca.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский миллиардер умер от ковида в МонакоРоSSийский миллиардер умер от ковида в Монако
В Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничествоВ Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничество
Жена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортахЖена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортах
Москву залило дождем, улицы и метро подтопленыМоскву залило дождем, улицы и метро подтоплены
Тина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сценыТина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сцены
Блок рекламы


Похожие новости
Центр вакцинации на базе столичного МВЦ с 5 июля будет работать ежедневноЦентр вакцинации на базе столичного МВЦ с 5 июля будет работать ежедневно
Киевский центр вакцинации на этой неделе будет работать 5 днейКиевский центр вакцинации на этой неделе будет работать 5 дней
В Киеве не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за суткиВ Киеве не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки
Все места на вакцинацию в МВЦ в Киеве заняты до 27 июняВсе места на вакцинацию в МВЦ в Киеве заняты до 27 июня
В Польше восемь патрульных ловили украинца под наркотикамиВ Польше восемь патрульных ловили украинца под наркотиками
Украина помогла Молдове задержать крупнейшую в истории страны партию героинаУкраина помогла Молдове задержать крупнейшую в истории страны партию героина
В Киеве начали записывать на вакцинацию через семейных врачейВ Киеве начали записывать на вакцинацию через семейных врачей
Доля "антивакцинаторов" среди украинцев с марта упала на 8,5%, - Центр РазумковаДоля "антивакцинаторов" среди украинцев с марта упала на 8,5%, - Центр Разумкова
В Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздниковВ Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздников
В центрах вакцинации на выходных от коронавируса привили более 31 тысячи человекВ центрах вакцинации на выходных от коронавируса привили более 31 тысячи человек
Последние новости
Подгружаем последние новости