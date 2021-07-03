На Львовщине от удара молнии погиб 14-летний мальчик

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На Львовщине от удара молнии погиб 14-летний мальчик

Вблизи Львова от удара молнии погиб 14-летний мальчик.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Трагедия произошла в пятницу, 2 июля, в 21:45 в с. Тарасовка Львовского района (Пидберизцивская ТО).

От удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в июне в Черновцах молния попала в крышу городской детской больницы и повредила черепичное покрытие. Никто из людей не пострадал.

На Ровенщине молния попала в двух человек, один из них - подросток.

В 2020 году во Львовской области от удара молнии погиб 16-летний подросток, оказавшийся в поле во время грозы, а в Карпатах - турист из Львова.

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