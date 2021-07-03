Против ковида полностью вакцинировали еще 57 440 украинцев

Одну дозу получили 37 107 человек.

В Украине против коронавируса за пятницу, 2 июля, были привиты 94 547 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 37 107 человек, полностью иммунизированы - 57 440 человек.

В течение суток работали 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов вакцинации и 26 центров иммунизации.

"С начала вакцинальной кампании были привиты 2 038 239 человек, из них получили 1 дозу - 2 038 237 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 823 923 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 2 862 160 прививок", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 769 435 человек.

Напомним, в Винницкой области после вакцинации против коронавируса умер 47-летний мужчина. У остальных людей, которые получили прививки из этого флакона, проблем со здоровьем не обнаружили. В Минздраве сообщили, что этот случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации.

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