В Украине обесточены 93 населенных пункта

Населенные пункты из-за дождя и грозы обесточены в 6 областях.

В Украине обесточены 93 населенных пункта
Фото: yavoriv-info.com.ua

Из-за непогоды в Украине по состоянию на утро субботы, 3 июля, без электроэнергии остаются 93 населенных пункта.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Населенные пункты из-за порывов ветра, дождя и грозы обесточены в 6 областях.

В Кировоградской области - 30, Черкасской - 30, Киевской - 14, Черниговской - 14, Житомирской - 4 и Запорожской - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 30 июня Львов во второй раз за неделю накрыла непогода. Из-за шквального ветра и ливня отключилась электроэнергия, поэтому электротранспорт временно не курсировал.

25 июня по Львову также прокатилась буря. Непогода повалила деревья, затопила улицы. Также были повреждены автомобили, припаркованные под деревьями.

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