В Киеве пройдет фестиваль "День белорусского искусства"

Событие состоится 11 июля в рамках международной "Недели культурной солидарности с Беларусью".

В Киеве пройдет фестиваль "День белорусского искусства"

Программа фестиваля будет состоять из литературных презентаций новых белорусско-украинских изданий с участием авторов и переводчиков, концерта белорусских артистов и визуальной экспозиции.

Фестиваль начнется с презентации антологии белорусской поэтической революции "БУМ-БАМ-ЛИТ" с участием переводчиков. Также в рамках фестиваля состоится две премьеры: "Эвридика не оглядывается" Сергея Прилуцкого с участием автора и переводчицы Елены Степаненко. Завершит литературную программу выступление Александра Ирванца, который перевел сборник стихов "Все как раньше только имена изменились" выдающегося белорусского писателя Уладзимера Арлова.

Музыкальная программа фестиваля будет состоять из трех выступлений белорусских артистов, которые в результате политических репрессий переехали в Киев. Shuma - группа объединяющая этно, архаичные белорусские напевы и современные электронные жанры. Следующим будет играть дуэт белорусской певицы актрисы и активистки Анастасии Шпаковской (Naka) с пианистом-виртуозом Константином Горячим. Завершит фестиваль хулиганское, саркастическое и местами абсурдное выступление группы RSP (Разбитае Сэрца Пацана).

Также на территории фестиваля можно будет посмотреть выставку "Беларусь, что проснулась" - 25 репортажных фотографий с протестов августе 2020-го, а также мини-експозицию украинского иллюстратора Александра Грехова, посвященную событиям в Беларуси.

Фестиваль будет проходить 11 июля на территории второго плацу Киево-Могилянской академии (ул. Волошская, 8). Начало в 17:00, вход на мероприятие - свободный. Организаторы события - независимая общественная инициатива Free Belarus Center, издательство "Люта дело" и Совет Белорусской культуры. Больше информации о происшествии по ссылке.

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