За вход на фестиваль «Фантазеры» можно будет заплатить мусором

Фестиваль современного искусства, электронной музыки и экотуризма пройдет на Драгобрате 9 - 11 июля.

За вход на фестиваль «Фантазеры» можно будет заплатить мусором
Фото: «Фантазери»

В течение 9 - 11 июля в пгт Ясиня и на курорте Драгобрат (Раховский район, Закарпатская область) состоится ежегодный фестиваль современного искусства, электронной музыки и экологического культурного туризма «Фантазеры».

В этом году хедлайнеры фестиваля - современные молодые художни(ки)цы и музыкант(к)и из Одессы, а также из Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. На фестивале будут представлены музыкальные и визуальные произведения участников творческой резиденции Budapest Hotel Art Residency. Куратор визуальной программы - современная художница и куратор Жанна Кадырова. Куратор музыкальной программы - Андрей Савиных, музыкант, продюсер, основатель серии концертов Ambience. Программу фестиваля можно найти по ссылке.

Стоимость фестивального абонемента - 500 гривен, но в качестве альтернативного билета на мероприятия фестиваля можно предоставить мешок неорганического мусора, собранного из берегов и водоема реки Черная Тиса.

Призван способствовать децентрализации культуры и защиты экосистемы Карпат, независимый международный фестиваль «Фантазеры» происходит с 2017 года и собирает участников из разных уголков Украины.



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