За вход на фестиваль «Фантазеры» можно будет заплатить мусором

В течение 9 - 11 июля в пгт Ясиня и на курорте Драгобрат (Раховский район, Закарпатская область) состоится ежегодный фестиваль современного искусства, электронной музыки и экологического культурного туризма «Фантазеры».

В этом году хедлайнеры фестиваля - современные молодые художни(ки)цы и музыкант(к)и из Одессы, а также из Польши , Венгрии, Чехии и Словакии. На фестивале будут представлены музыкальные и визуальные произведения участников творческой резиденции Budapest Hotel Art Residency. Куратор визуальной программы - современная художница и куратор Жанна Кадырова. Куратор музыкальной программы - Андрей Савиных, музыкант, продюсер, основатель серии концертов Ambience. Программу фестиваля можно найти по ссылке.

Стоимость фестивального абонемента - 500 гривен, но в качестве альтернативного билета на мероприятия фестиваля можно предоставить мешок неорганического мусора, собранного из берегов и водоема реки Черная Тиса.

Призван способствовать децентрализации культуры и защиты экосистемы Карпат, независимый международный фестиваль «Фантазеры» происходит с 2017 года и собирает участников из разных уголков Украины.