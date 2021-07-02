Вечер памяти Василия Слипака провели в Париже

Украинец, который был солистом Парижской оперы, погиб на Донбассе пять лет назад.

В столице Франции Париже почтили память Василия Слипака - оперного певца, который погиб на Донбассе в 2016 году.

Концерт памяти певца и воина состоялся 1 июля в украинском информационно-культурном центре имени Василия Слипака, информирует посольство Украины во Франции.

Посол Украины Вадим Омельченко сравнил судьбу Слипака с жизнью французского писателя и летчика Антуана Сент-Экзюпери.

В концерте приняли участие украинские музыканты, которые постоянно живут и работают во Франции: пианистка Ольга Монах, альтист Андрей Малахов, скрипач Тома Бервецкий и баритон Игорь Гладий.

Фото: tyzhden.ua

Василий Слипак, который 19 лет прожил во Франции и был певцом парижской оперы, после начала роSSийско-украинской войны вернулся на родину и присоединился к "Правому сектору". Он погиб от пули снайпера 29 июня 2016 в поселке Луганское Донецкой области.

Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году присвоил Слипаку звание Героя Украины, а в 2019 году президент Владимир Зеленский рассказал о Слипаку с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В начале июня Киевская комиссия по вопросам наименований решила присвоить имя Василия Слипака скверу на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток.