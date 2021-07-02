Центр вакцинации на базе столичного МВЦ с 5 июля будет работать ежедневно

За июнь количество прививок в Киеве выросло в 2,7 раза.

Центр вакцинации на базе столичного МВЦ с 5 июля будет работать ежедневно
Фото: КМДА

Центр массовой вакцинации против COVID-19 на базе Международного выставочного центра с 5 июля будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30.

Об этом сообщила заместитель главы Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко, информирует пресс-служба КГГА.

"За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросла в 2,7 раза - с 125 тысяч в начале июня до 344 тысяч в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилась почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный", - пояснила она.

Анна Старостенко напомнила, что из документов при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS-сообщением о подтверждении записи.

Кроме того, для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Заместитель председателя КГГА также предложила киевлянам заранее записываться через портал Helsi.me на конкретную дату и время.

Как сообщалось, Киевская мэрия начала открывать мини-привывочние центры в придачу к большому центру вакцинации в Международном выставочном центре возле станции метро "Левобережная". Они будут находиться в центрах первичной медико-санитарной помощи, но запись будет происходить так же - через сервис helsi.me.

Также с 5 по 11 июля центр массовой вакцинации будет работать на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Прививаться там смогут все желающие по предварительной записи, билет на фестиваль иметь не надо.

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