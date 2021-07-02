Украинский фильм "Папины кроссовки" будет бороться за "Золотого леопарда" в Локарно

Фото: usfa.gov.ua

Украинский фильм "Папины кроссовки" будет бороться за "Золотого леопарда" на 74-м Международном кинофестивале в Локарно.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Мировая премьера созданного при поддержке Госкино короткометражного игрового фильма "Папины кроссовки" автора сценария и режиссера Ольги Журбы состоится во время 74-го Международного фестиваля в Локарно (Швейцария)", - сказано в сообщении.

Ленту отобран в конкурсную программу Pardi di Domani ("Леопарды будущего") короткометражных и среднеметражных фильмов со всего мира.

Фото: usfa.gov.ua

Фильм изображает чувства подростка перед усыновлением. История разворачивается в день отъезда 13-летнего Саши из интерната для детей, лишенных родительской опеки, в приемную американскую семью. Роли исполнили непрофессиональные актеры.

Фото: usfa.gov.ua

Locarno Film Festival - один из древнейших и самых престижных киносмотров мира. В этом году фестиваль пройдет с 4 по 14 августа.

Ранее сообщалось, что на 74-м международном Каннском кинофестивале, который состоится 6 по 17 июля 2021, покажут две ленты от Украины. В программе "Неделя критики" будет представлен игровой фильм режиссера и сценариста Эли Ґраппа - "Ольга", снятый при участии украинской кинокомпании Pronto Film. А в программе Специальных показов участвует документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства ATOMS & VOID.