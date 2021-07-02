В Одесской области в 10-метровом колодце с мусором обнаружили тела отца и сына

Трагедия произошла в селе Казацкое Белгород-Днестровского района.

В Одесской области в 10-метровом колодце с мусором обнаружили тела отца и сына
Фото: facebook.com/DSNSODE

Одесские спасатели достали тела отца и сына из 10-метрового колодца с мусором.

Как информирует пресс-служба областного управления ГСЧС, в 20:31 1 июля поступило сообщение о том, что в селе Казацкое Белгород-Днестровского района малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором.

"С помощью горно-спасательного оборудования, системы для спасения людей, веревки и карабина работники ГСЧС в дыхательном аппарате "Drager" достали из колодца глубиной 10 м с мусором, глубиной 3 м, мужчину 1972 года рождения и его сына 2012 рождения, без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Причины происшествия и смерти устанавливаются.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Ранее в Летичеве Хмельницкой области мать прыгнула за ребенком, который упал в 17-метровый колодец, оба выжили. Девочка сломала ногу, ее госпитализировали. Женщина не пострадала.

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