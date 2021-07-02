В Киеве установят мемориальную доску Богдану Ступке

Комиссия по вопросам установления памятных знаков поддержала установление восьми мемориальных досок.

В Киеве установят мемориальную доску Богдану Ступке
Фото: vgolos.com.ua

В Киеве появится мемориальная доска в честь выдающегося украинского актера Богдана Ступки.

Как сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, комиссия по вопросам установления памятных знаков поддержала установление восьми мемориальных досок, посвященных выдающимся жителям столицы.

"Комиссия поддержала обращение благотворительной организации «Благотворительный фонд «Богдана Ступки» относительно установления мемориальной доски в честь выдающегося украинского актера театра и кино, Героя Украины Богдана Сильвестровича Ступки на фасаде дома, где он жил, - на улице Заньковецкой, 3/1", - сказано в сообщении.

Доски установят также в честь украинского писателя, прозаика, поэта и педагога Григория Тютюнника, погибшего на Донбассе участника боевых действий, добровольца Игоря Билошицкого.

Кроме того, мемориальные доски установят в честь заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера Украины по парашютному спорту Александры Хмельницкой, военного и государственного деятеля, мецената Георгия Кироянца, украинского литературоведа, критика, писателя, переводчика, доктора филологических наук Алексея Засенко, народной артистки Элеоноры Пирадовой, поэта, писателя-мариниста Леонида Тендюка.

Мемориальные доски будут установлены по месту их проживания.

Комиссия также поддержала обращение атташе по экономическим и торговым вопросам Республики Перу в Украине по установке памятного знака в честь президента Перу, борца за права человека Рамона Кастилии на зеленой зоне на улице Бульварно-Кудрявской.

Напомним, в сентябре прошлого года на Крещатике в Киеве открыли мемориальную доску убитому журналисту Георгию Гонгадзе.

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