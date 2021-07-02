Эмбер Херд стала мамой и показала наследницу
Бывшая жена Джонни Деппа, американская актриса Эмбер Херд объявила, что стала мамой. Учитывая, что звезда фильма "Ромовый дневник" появлялась на публике без живота, скорей всего, ребенка ей родила суррогатная мать.
В личном аккаунте в Инстаграм 35-летняя актриса объявила радостные новости. Бывшая жена Джонни Деппа опубликовала фото с новорожденной малышкой на груди. Девочка одета в вязаные трусишки и лежит у мамы на груди.
"Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин думать об этом. Это одна из самых важных составляющих нашей судьбы, — отметила в публикации Эмбер Херд, намекая на суррогатное материнство. – Часть меня хочет отстаивать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работу вынуждает меня взять мою жизнь под контроль".
Девочка появилась на свет 8 апреля 2021 года. Актриса назвала малышку Уна Пейдж Херд, дав ей второе имя в честь своей мамы, которая умерла в мае прошлого года. После скандального развода с голливудским красавчиком Джонни Деппом Эмбер начала встречаться с кинематографисткой Бьянка Бутти.
Напомним, совсем скоро родителями станут “Холостяк“ Никита Добрынин и Даша Квиткова. На днях блогерша призналась, сколько весит накануне родов.