Тина Кароль представила новый эпатажный клип

Тина Кароль представила на суд общественности свой новый клип на песню "Красиво". Однако поклонники не пришли в восторг. На звезду обрушилась волна хейта.

Новый клип Тины Кароль вызвал волну хейта в адрес певицы: “Скатилась до уровня Бузовой“

1 июля успешная украинская певица, пообещавшая, что хочет меняться, поменялась кардинально. Тина Кароль выпустила клип, произведя неизгладимое впечатление на публику, как позитивное, так и негативное.

"Красивая премьера клипа на песню «Красиво» уже на YouTube. Этот виртуозный и сложный перформанс снял режиссёр Indy Hait. Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня «Красиво» - это ода смелой девушки, которая любит только потому, что таков ее выбор!" – отметила в подписи звезда.


А вот поклонники Тины Кароль не были щедры на комплименты. Певицу обвинили в том, что она скатилась до уровня псевдо певичек, потеряла нежность и шарм, пытаясь пропиариться за чужой счет.

"Непонятно, чем тут восхищаться", "Снято на скорую руку клип, который не хочется включать ещё раз! Пошлые танцы и 0 развития клипа… ты скатилась до уровня Бузовой. Когда певица с шикарным голосом успела превратиться в попсовую певичку с безвкусными клипами?", "Да уж, песни уже не те. Нету чувств, только крики", "Очень тухло это все, и хочется верить, что проблема не в тебе", — негодуют фолловеры.

Напомним, Тина Кароль удивила смелым внешним видом в компании с тигровым питоном.


Анастасия Березовская, Тудей

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