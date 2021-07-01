Бритни Спирс проиграла суд и остается под опекой отца

Бритни Спирс признали не способной позаботиться о своих финансах и не стать жертвой мошенников. В возрасте 39 лет ее состоянием в 60 миллионов продолжает распоряжаться отец.

Несмотря на резонансную речь, которую популярная в начале 00-х певица произнесла в суде, судья не удовлетворил ее просьбы. Даже тот факт, что ей запрещают снова выйти замуж и родить ребенка, никак не повлиял на ход дела.

В результате Бритни Спирс продолжит пребывать под опекой своего родного отца. В решении суда говорится, что певица "почти неспособна управлять своими финансовыми ресурсами, противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию".

Адвокат звезды просил исключить Джейми Спирса из опекунов. Вместо этого, суд назначил совместным опекуном финансовую фирму.

На недавнем судебном заседании Бритни Спирс выступала впервые. Она заявляла, что боится своего отца и хочет вернуть свою жизнь и распоряжаться заработанными средствами. Также она не может забеременеть, так как ее заставили поставить внутриматочную спираль.

Между тем, в Сеть попали фото Джейми Спирс, который, хоть и распоряжается деньгами дочери, но живет в трейлере.

Напомним, Бритни Спирс отдыхает с 27-летним бойфрендом на Гавайях.