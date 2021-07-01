НАН предупредила о возможном росте количества госпитализаций больных ковидом

Темпы снижения заболеваемости в Украине существенно замедлились.

НАН предупредила о возможном росте количества госпитализаций больных ковидом
Фото: Пресслужба КМДА

Национальная академия наук опубликовала свежий прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на 1-14 июля.

В нем сообщается, что темпы снижения заболеваемости и смертности на общенациональном уровне замедлились, и уже на следующей неделе возможно возобновление роста числа новых госпитализаций. В четырех регионах, включая Киев, уже на прошлой неделе провели больше госпитализаций, чем на предыдущей.

Академия наук также обратила внимание на серьезную задержку с обнародованием данных, в частности, относительно новых выражений.

"Каждые объявляемые новые случаи инфицирования, новые смерти и новые выздоровления на самом деле не все наступают в предыдущий день. В отдельных случаях могут случаться значительные задержки между датой фактического наступления события (тестирования, выписки, госпитализации, смерти) и датой внесения этой информации в базу и ее обнародования. В последние недели прослеживается тенденция к увеличению средней задержки обнародования многих эпидемических показателей не только в Киеве, но и в среднем по стране", - говорится в сообщении.

Большая часть более ранних случаев затрудняет оценку и анализ реальной эпидемической динамики.

По оценкам НАНУ, среднее репродуктивное число R (количество случаев заражения одним человеком других) в Украине составляет сейчас 0,8 и имеет тенденцию к увеличению, в Киеве - 0,94.

Несмотря на это, ученые не прогнозируют существенного роста заболевания в ближайшие две недели. Среднее количество новых случаев, согласно прогнозу, будет равно 544 в течение недели 1-7 июля и 478 - в течение недели 8-14 июля.

В прогнозе также подчеркнуто, что темпы вакцинации в Украине увеличиваются только за счет прививки второй дозой. Темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются.

Напомним, что за последние сутки в Украине подтвердили 705 новых случаев COVID-19. Умер 51 человек, госпитализированы - 464.

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