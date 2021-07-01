Киев начал открывать мини-прививочные центры в придачу к МВЦ

Киевская мэрия начала открывать мини-прививочные центры в дополнение к большому центру вакцинации в Международном выставочном центре возле станции метро "Левобережная". Они будут находиться в центрах первичной медико-санитарной помощи, но запись будет происходить так же - через сервис helsi.me.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Вакцинироваться в них сможет любой. Для этого необходимо иметь желание и записаться на прививку через сервис helsi.me. Фактически, мы предлагаем дополнительную возможность - кроме МВЦ, привиться от COVID-19 удобнее учитывая территориальную доступность", - заявила по этому поводу директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

В эти выходные таких пунктов вакцинации будет 21.

В них можно будет получить не только первую дозу вакцины, но и вторую (в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ).

Адреса и график работы мини-прививочных центров

Название ЦПМСД Адрес ЦПМСД Адрес мини-прививочного центра Часы работы мини-прививочного центра КНП «ЦПМСД №1» Голосеевского района Киева вул.Якубовського, 6 вул.Якубовського, 6, кабинет 116 9:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №2» Голосеевского района Киева ул.Голосеевская, 53 просп.Голосеевский, 59-А, кабинет 103 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №2» Дарницкого района Киева ул. архитектора Вербицкого, 5 вул.Вербицького архитектора, 5, кабинет 257 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №3» Дарницкого района Киева Харьковское шоссе, 121 Харьковское шоссе, 121, кабинеты 111, 113 09:00 - 15: 00 КНП «ЦПМСД № 1» Деснянского района. Киева просп.Маяковського, 32-Б просп.Маяковського, 32-Б, кабинет 222 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД № 4» Деснянского района. Киева бульвар Выгуровский, 4 бульвар Выгуровский, 4, кабинет 408 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД« Русановка »Днепровского района. Киева » ул.Энтузиастов, 49 ул.Энтузиастов, 13-А, кабинет 120 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМ СД № 4» Днепровского района. Киева вул.Сергиенка, 23 вул.Сергиенка, 23, кабинет 14 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №1» Оболонского района Киева ул.Тимошенко, 14 ул.Тимошенко, 14 , кабинет 31 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №1» Подольского района Киева ул.Волошская, 47 ул.Волошская, 47, кабинеты 111, 113 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №2» Подольского района Киева просп.Свободы, 22 проспект Свободы, 22, кабинет 244 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД Печерского района г. Киева » вул.Мазепи, 2 вул.Мазепи, 2, кабинет40 09:00 - 15: 00 КНП «ЦПМСД №1» Святошинского района Киева вул.Чорнобильська, 5/7 ул.Академика Ефремова, 11, кабинет 110 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №2» Святошинского района Киева ул.В. Кучера, 5 ул.Симиренко, 10, кабинет 414 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №3» Святошинского района Киева вул.Петра Куренного, 2, вул.Петра Куренного, 2, кабинет 121 10:00 - 16 : 00 КНП «ЦПМСД №1 Соломенского района Киева просп.Любомира Гузара, 3 просп.Любомира Гузара, 3, кабинет, 105 09:00 - 14:00 КНП« ЦПМСД №2 » Соломенского района Киева вул.Солом'янська, 17 ул. Соломенская, 17, кабинет 123 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №1» Шевченковского района Киева ул.Б.Хмельницкого, 37 ул.Б.Хмельницкого, 37, кабинет 204 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №2» Шевченковского района Киева ул.Николая Пимоненко, 10 ул.Николая Пимоненко, 10, кабинет 1, корпус А 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №3» Шевченковского района Киева вул.Ризька , 1 вул.Ризька, 1, кабинет 129 09:00 - 15:00 КНП «Киевская городская студенческая поликлиника» вул.Политехнична, 25/29 вул.Политехнична, 25/29, 1-й этаж, кабинет 103 09:00 - 15:00 КНП «ЦПМСД №1» Оболонского р-на. Киева ул.Тимошенко, 14 ул.Тимошенко, 14, кабинет 31 09:00 - 15:00