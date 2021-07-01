Киев начал открывать мини-прививочные центры в придачу к МВЦ

Пункты прививок будут находиться в медучреждениях "первички".

Киев начал открывать мини-прививочные центры в придачу к МВЦ
Фото: КМДА

Киевская мэрия начала открывать мини-прививочные центры в дополнение к большому центру вакцинации в Международном выставочном центре возле станции метро "Левобережная". Они будут находиться в центрах первичной медико-санитарной помощи, но запись будет происходить так же - через сервис helsi.me.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Вакцинироваться в них сможет любой. Для этого необходимо иметь желание и записаться на прививку через сервис helsi.me. Фактически, мы предлагаем дополнительную возможность - кроме МВЦ, привиться от COVID-19 удобнее учитывая территориальную доступность", - заявила по этому поводу директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

В эти выходные таких пунктов вакцинации будет 21.

В них можно будет получить не только первую дозу вакцины, но и вторую (в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ).

Адреса и график работы мини-прививочных центров

Название ЦПМСД

Адрес

ЦПМСД

Адрес мини-прививочного центра

Часы работы мини-прививочного центра

КНП «ЦПМСД №1» Голосеевского района Киева

вул.Якубовського, 6

вул.Якубовського, 6, кабинет 116

9:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №2» Голосеевского района Киева

ул.Голосеевская, 53

просп.Голосеевский, 59-А, кабинет 103

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №2» Дарницкого района Киева

ул. архитектора Вербицкого, 5

вул.Вербицького архитектора, 5, кабинет 257

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №3» Дарницкого района Киева

Харьковское шоссе, 121

Харьковское шоссе, 121, кабинеты 111, 113

09:00 - 15: 00

КНП «ЦПМСД № 1» Деснянского района. Киева

просп.Маяковського, 32-Б

просп.Маяковського, 32-Б, кабинет 222

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД № 4» Деснянского района. Киева

бульвар Выгуровский, 4

бульвар Выгуровский, 4,

кабинет 408

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД« Русановка »Днепровского района. Киева»

ул.Энтузиастов, 49

ул.Энтузиастов, 13-А, кабинет 120

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМ СД № 4» Днепровского района. Киева

вул.Сергиенка, 23

вул.Сергиенка, 23,

кабинет 14

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №1» Оболонского района Киева

ул.Тимошенко, 14

ул.Тимошенко, 14 , кабинет 31

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №1» Подольского района Киева

ул.Волошская, 47

ул.Волошская, 47,

кабинеты 111, 113

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №2» Подольского района Киева

просп.Свободы, 22

проспект Свободы, 22, кабинет 244

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД Печерского района г. Киева»

вул.Мазепи, 2

вул.Мазепи, 2, кабинет40

09:00 - 15: 00

КНП «ЦПМСД №1» Святошинского района Киева

вул.Чорнобильська, 5/7

ул.Академика Ефремова, 11,

кабинет 110

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №2» Святошинского района Киева

ул.В. Кучера, 5

ул.Симиренко, 10,

кабинет 414

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №3» Святошинского района Киева

вул.Петра Куренного, 2,

вул.Петра Куренного, 2,

кабинет 121

10:00 - 16 : 00

КНП «ЦПМСД №1 Соломенского района Киева

просп.Любомира Гузара, 3

просп.Любомира Гузара, 3,

кабинет, 105

09:00 - 14:00

КНП« ЦПМСД №2 » Соломенского района Киева

вул.Солом'янська, 17

ул. Соломенская, 17, кабинет 123

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №1» Шевченковского района Киева

ул.Б.Хмельницкого, 37

ул.Б.Хмельницкого, 37, кабинет 204

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №2» Шевченковского района Киева

ул.Николая Пимоненко, 10

ул.Николая Пимоненко, 10, кабинет 1, корпус А

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №3» Шевченковского района Киева

вул.Ризька , 1

вул.Ризька, 1, кабинет 129

09:00 - 15:00

КНП «Киевская городская студенческая поликлиника»

вул.Политехнична, 25/29

вул.Политехнична, 25/29, 1-й этаж, кабинет 103

09:00 - 15:00

КНП «ЦПМСД №1» Оболонского р-на. Киева

ул.Тимошенко, 14

ул.Тимошенко, 14, кабинет 31

09:00 - 15:00

Напомним, что, по данным СНБО, в Киеве от COVID-19 полностью вакцинировали 81,3 тыс. человек, еще 181,5 тыс. человек получили только первую прививку.

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