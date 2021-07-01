Киев начал открывать мини-прививочные центры в придачу к МВЦ
Пункты прививок будут находиться в медучреждениях "первички".
Киевская мэрия начала открывать мини-прививочные центры в дополнение к большому центру вакцинации в Международном выставочном центре возле станции метро "Левобережная". Они будут находиться в центрах первичной медико-санитарной помощи, но запись будет происходить так же - через сервис helsi.me.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
"Вакцинироваться в них сможет любой. Для этого необходимо иметь желание и записаться на прививку через сервис helsi.me. Фактически, мы предлагаем дополнительную возможность - кроме МВЦ, привиться от COVID-19 удобнее учитывая территориальную доступность", - заявила по этому поводу директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
В эти выходные таких пунктов вакцинации будет 21.
В них можно будет получить не только первую дозу вакцины, но и вторую (в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ).
Адреса и график работы мини-прививочных центров
|
Название ЦПМСД
|
Адрес
ЦПМСД
|
Адрес мини-прививочного центра
|
Часы работы мини-прививочного центра
|
КНП «ЦПМСД №1» Голосеевского района Киева
|
вул.Якубовського, 6
|
вул.Якубовського, 6, кабинет 116
|
9:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Голосеевского района Киева
|
ул.Голосеевская, 53
|
просп.Голосеевский, 59-А, кабинет 103
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Дарницкого района Киева
|
ул. архитектора Вербицкого, 5
|
вул.Вербицького архитектора, 5, кабинет 257
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №3» Дарницкого района Киева
|
Харьковское шоссе, 121
|
Харьковское шоссе, 121, кабинеты 111, 113
|
09:00 - 15: 00
|
КНП «ЦПМСД № 1» Деснянского района. Киева
|
просп.Маяковського, 32-Б
|
просп.Маяковського, 32-Б, кабинет 222
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД № 4» Деснянского района. Киева
|
бульвар Выгуровский, 4
|
бульвар Выгуровский, 4,
кабинет 408
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД« Русановка »Днепровского района. Киева»
|
ул.Энтузиастов, 49
|
ул.Энтузиастов, 13-А, кабинет 120
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМ СД № 4» Днепровского района. Киева
|
вул.Сергиенка, 23
|
вул.Сергиенка, 23,
кабинет 14
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №1» Оболонского района Киева
|
ул.Тимошенко, 14
|
ул.Тимошенко, 14 , кабинет 31
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №1» Подольского района Киева
|
ул.Волошская, 47
|
ул.Волошская, 47,
кабинеты 111, 113
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Подольского района Киева
|
просп.Свободы, 22
|
проспект Свободы, 22, кабинет 244
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД Печерского района г. Киева»
|
вул.Мазепи, 2
|
вул.Мазепи, 2, кабинет40
|
09:00 - 15: 00
|
КНП «ЦПМСД №1» Святошинского района Киева
|
вул.Чорнобильська, 5/7
|
ул.Академика Ефремова, 11,
кабинет 110
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Святошинского района Киева
|
ул.В. Кучера, 5
|
ул.Симиренко, 10,
кабинет 414
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №3» Святошинского района Киева
|
вул.Петра Куренного, 2,
|
вул.Петра Куренного, 2,
кабинет 121
|
10:00 - 16 : 00
|
КНП «ЦПМСД №1 Соломенского района Киева
|
просп.Любомира Гузара, 3
|
просп.Любомира Гузара, 3,
кабинет, 105
|
09:00 - 14:00
|
КНП« ЦПМСД №2 » Соломенского района Киева
|
вул.Солом'янська, 17
|
ул. Соломенская, 17, кабинет 123
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №1» Шевченковского района Киева
|
ул.Б.Хмельницкого, 37
|
ул.Б.Хмельницкого, 37, кабинет 204
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №2» Шевченковского района Киева
|
ул.Николая Пимоненко, 10
|
ул.Николая Пимоненко, 10, кабинет 1, корпус А
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №3» Шевченковского района Киева
|
вул.Ризька , 1
|
вул.Ризька, 1, кабинет 129
|
09:00 - 15:00
|
КНП «Киевская городская студенческая поликлиника»
|
вул.Политехнична, 25/29
|
вул.Политехнична, 25/29, 1-й этаж, кабинет 103
|
09:00 - 15:00
|
КНП «ЦПМСД №1» Оболонского р-на. Киева
|
ул.Тимошенко, 14
|
ул.Тимошенко, 14, кабинет 31
|
09:00 - 15:00
Напомним, что, по данным СНБО, в Киеве от COVID-19 полностью вакцинировали 81,3 тыс. человек, еще 181,5 тыс. человек получили только первую прививку.