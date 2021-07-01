В Украине из-за непогоды обесточены 302 населенных пункта в шести областях

Больше всего повреждений - на Львовщине и Тернопольщине.

В Украине из-за непогоды обесточены 302 населенных пункта в шести областях
Фото: news.err.ee

В Украине из-за непогоды без электроэнергии остались 302 населенных пункта в шести областях.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 1 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 302 населенных пункта в шести областях (Львовская - 191, Тернопольская - 79, Черновицкая - 23, Киевская - 6, Кировоградская - 2 и Днепропетровская - 1)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 30 июня Львов во второй раз за неделю накрыла непогода. Из-за шквального ветра и ливня отключилась электроэнергия, поэтому электротранспорт временно не курсирует.

25 июня по Львову также прокатилась буря. Непогода повалила деревья, затопила улицы. Также были повреждены автомобили, припаркованные под деревьями.

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