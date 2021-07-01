За сутки в Украине зафиксировали 705 новых случаев ковида, выздоровели 1 719 пациентов

За прошедшие сутки в Украине были зафиксированы 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 28 детей и 18 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 464 человека. 51 человек умер. Выздоровели 1 719 человек. Протестированы за сутки: 20 913 человек методом ПЦР, 9 743 - методом ИФА и экспресс-тестами - 18 382 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2 235 801 человек. От осложнений заболевания умерли 52 391 человек. Выздоровели - 2 168 387 человек. Всего было проведено 10 861 246 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Фото: moz.gov.ua

Также сообщается, что за минувшие сутки, 30 июня, против ковида были привиты 93 186 человек. Одну дозу получили 31 714 человек, полностью иммунизированы - 61 472 человека.

В течение суток работали 528 мобильных бригад, 1 236 пунктов вакцинации и 13 центров иммунизации.

По состоянию на 29 июня 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 982 человека.

Напомним, во вторник, 29 июня, в Украине было зафиксировано 633 новых подтвержденных случая ковида. Сутками ранее - зафиксировали 182 новых случая ковида, выздоровели 582 человека.