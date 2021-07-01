В Киеве арестовали подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин КЮЗ

Мужчина украл украшения на сумму 2 млн гривен.

В Киеве арестовали подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин КЮЗ
Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве задержали и по решению суда арестовали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин Киевского ювелирного завода, которое произошло 22 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В тот день грабитель в балаклаве и с помповым ружьем зашел в ювелирный магазин в Голосеевском районе Киева и, направив оружие на людей, находившихся в помещении, приказал им лечь на пол.

После этого он разбил витрину и украл ювелирные украшения на сумму 2 млн гривен.

Полиция вышла на его след через несколько недель.

В квартире, в которой временно проживал подозреваемый со знакомой, нашли помповое ружье и значительное количество золотых ювелирных изделий, которые, вероятно, были получены преступным путем.

Арестованного обвиняют по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.

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