В Киеве арестовали подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин КЮЗ
Мужчина украл украшения на сумму 2 млн гривен.
В Киеве задержали и по решению суда арестовали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин Киевского ювелирного завода, которое произошло 22 мая.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В тот день грабитель в балаклаве и с помповым ружьем зашел в ювелирный магазин в Голосеевском районе Киева и, направив оружие на людей, находившихся в помещении, приказал им лечь на пол.
После этого он разбил витрину и украл ювелирные украшения на сумму 2 млн гривен.
Полиция вышла на его след через несколько недель.
В квартире, в которой временно проживал подозреваемый со знакомой, нашли помповое ружье и значительное количество золотых ювелирных изделий, которые, вероятно, были получены преступным путем.
Арестованного обвиняют по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.