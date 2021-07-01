Единственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения умерла

Винничанке Ире Химич было 10 лет.

В Виннице умер единственный в Украине ребенок, имеющий редкое генетическое заболевание прогерия - преждевременное старение организма. Ире Химич было 10 лет.

Фото: facebook.com/andreyzdesenko

О смерти дочери сообщила ее мать.

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, не смогла в этот раз тебя спасти", - написала в фейсбуке Дина Химич.

Известно, что жизнь девочки поддерживали с помощью медикаментов.

Семья Иры боролась за ее жизнь, средствами помогали волонтеры.

В декабре 2019 года в Киеве состоялась выставка собственных картин Иры Химич, в которой несколько лет назад врачи диагностировали прогерию.

Фото: facebook.com/andreyzdesenko

Несмотря на юный возраст, организму девочки было уже более 60 лет.

Девочка была единственным ребенком в Украине с таким диагнозом. Ее организм ежегодно старел на 8-10 лет.

Синдром Гетчинсона-Гилфорда (прогерия) - исключительно редкое генетическое заболевание детей с клиническими чертами преждевременного старения. Частота заболевания составляет 1 на 8 млн новорожденных.

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