Единственная в Украине девочка с синдромом преждевременного старения умерла
Винничанке Ире Химич было 10 лет.
В Виннице умер единственный в Украине ребенок, имеющий редкое генетическое заболевание прогерия - преждевременное старение организма. Ире Химич было 10 лет.
О смерти дочери сообщила ее мать.
"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, не смогла в этот раз тебя спасти", - написала в фейсбуке Дина Химич.
Известно, что жизнь девочки поддерживали с помощью медикаментов.
Семья Иры боролась за ее жизнь, средствами помогали волонтеры.
В декабре 2019 года в Киеве состоялась выставка собственных картин Иры Химич, в которой несколько лет назад врачи диагностировали прогерию.
Несмотря на юный возраст, организму девочки было уже более 60 лет.
Девочка была единственным ребенком в Украине с таким диагнозом. Ее организм ежегодно старел на 8-10 лет.
Синдром Гетчинсона-Гилфорда (прогерия) - исключительно редкое генетическое заболевание детей с клиническими чертами преждевременного старения. Частота заболевания составляет 1 на 8 млн новорожденных.