Почти четверть украинцев не имеет возможности поехать на отдых, - опрос

Летом этого года 23% украинцев не планируют отпуск вне дома, поскольку не имеют возможности поехать куда-либо. В то же время 48% граждан планируют отдыхать, отправившись в путешествие.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 8-9 июня, наибольшей популярностью, как и в прошлом году, пользуется отдых в Карпатах и других местах Украины (18,8%).

На дачах и в загородных домах планирует отдыхать 11,3% опрошенных.

На третьем месте отдых за рубежом (9,2%). В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев.

Среди тех, кто не имеет возможности отдыхать, больше мужчин (25,9%), чем женщин (19,7%). Оставаться дома для отдыха планируют 40,1% женщин и 28,2% мужчин.

Отдохнуть в Карпатах и за рубежом планируют больше мужчин (22,0% и 10,7% соответственно), чем женщин (16,2% и 8,0% соответственно). Среди тех, кто планирует отдых на даче, в загородном доме и поездки к родственникам в село преобладают женщины (12,0% и 9,7%).

В отношении распределения по возрасту, то остаться дома на отдых планирует 16,7% в возрасте 18-29 лет и 63,4% людей 70+. Чем старше возраст, тем большее количество тех, кто желает отдохнуть на даче (18-29 лет - 8,4%, 60-69 лет - 17,7%). И наоборот: чем младше возраст, тем больше желание поехать к родственникам в деревню (18-29 лет - 15,0%, 60-69 лет - 4,2%).

Поездку в Карпаты и за границу планируют украинцы в возрасте 18-29 лет (соответственно 23,6% и 14,7%) и 30-39 лет (соответственно 24,4% и 14,8%).

Напомним, прошлым летом 66% украинцев в отпуске не были. Лишь 9% наших соотечественников выезжали за границу.