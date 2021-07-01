Заболеваемость COVID-19 снижается, однако новая вспышка возможна осенью - ЦОС

"Появление в Украине индийского штамма "дельта" - это лишь вопрос времени".

Заболеваемость COVID-19 снижается, однако новая вспышка возможна осенью - ЦОС
Фото: terminovo.te.ua

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в Украине стабильно снижается, однако ее рост можно ожидать осенью, считают эксперты Центра общественного здоровья.

Об этом сообщила заведующая отделом организации эпиднадзора ЦОС Оксана Кошалко, передает "Интерфакс-Україна".

"На сегодня мы регистрируем стабильное снижение. В ближайшее время подъема заболеваемости не ожидается", - сказала она.

Кошалко напомнила, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано почти 700 случаев заболевания. Снижается также показатель смертности и другие эпидпоказателя, в частности - динамика роста, загруженность ковидних кроватей и количество госпитализаций в сутки.

В то же время Кошалко отметила, что карантин никто не отменял и его соблюдение поможет встретить новую волну COVID-19.

"Летом мы не ожидаем подъема, но ожидаем подъем заболеваемости осенью", - отметила она.

По словам Кошалко, появление в Украине индийского штамма "дельта" - это лишь вопрос времени, но вакцинация двумя дозами значительно снижает вероятность неблагоприятного течения болезни. Она также подчеркнула необходимость вакцинироваться от гриппа в следующем эпидсезоне.

Напомним, из-за распространения индийского штамма "дельта" Кабмин со 2 июля изменил карантинные нормы. В частности, были изменены правила въезда в страну.

Ранее ученые НАН предупредили, что из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине и большую миграцию с РФ штамм "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь тяжелые последствия. В НАН также отмечали, что новая волна COVID-19 может начаться раньше осени.

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