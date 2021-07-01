В полицию Тернополя пришел мужчина, который 15 лет назад насмерть сбил двух девушек и скрылся

В полицию Тернополя пришел мужчина, который 15 лет назад насмерть сбил двух девушек и скрылся

В полицию Тернополя пришел мужчина, который 15 лет назад насмерть сбил двух девушек и скрылся
Архівне фото
Фото: Depositphotosjinga80

В полицию Тернополя с повинной пришел мужчина, который 15 лет назад насмерть сбил двух девушек и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Почти 16 лет назад в октябре в селе Петриков Тернопольского района погибли две девушки 16-ти и 18-ти лет - в центре села их сбил автомобиль, водитель которого с места происшествия скрылся, оставив пострадавших посреди дороги. Обе девушки получили несовместимые с жизнью травмы.

Через некоторое время в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли авто злоумышленника, установили его личность и объявили его в розыск. Как выяснилось, к аварии причастен 26-летний мужчина. Ему инкриминировали ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Фото: tp.npu.gov.ua

30 июня 2021 года в Нацполиции области сообщили, что 29 июня этого года им поступило заявление от мужчины, который признался, что 15 лет назад в селе Петриков совершил смертельную аварию и скрылся. Подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, в апреле прошлого года на Харьковщине в полицию сдался водитель, который насмерть сбил на машине женщину и спрятал ее тело в другой области

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