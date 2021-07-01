Во Франции задержали женщину, из-за плаката которой попадали велосипедисты Tour de France

Во Франции полиция арестовала подозреваемую, во время велотурнира Tour de France выставившую плакат, из-за которого цепной реакцией попадали спортсмены. Об этом пишет France 24.

По словам прокурора Бреста в Нормандии Камиллы Миансони, женщина находится под стражей. Личность подозреваемой не раскрывается.

На плакате, который она неудачно выставила, было написано "Бабушка и дедушка" на немецком языке. В плакат врезался велосипедист из Германии Тони Мартин. Он потерял равновесие и упал, а за ним начали падать другие спортсмены.

Авария задержала гонки на пять минут. Женщина сбежала сразу после инцидента. Заместитель директора Tour de France Пьер-Ив Туо сообщил, что на женщину будут подавать в суд.

В полиции сообщили, что ей предъявлены обвинения в непредумышленном нанесении повреждений в результате осознанного нарушения осторожности.

Из-за аварии один велосипедист из Германии был вынужден выбыть из гонки, еще восемь нуждались в помощи врача, а большое количество других получили синяки и царапины.

Напомним, всего в аварии 27 июня пострадал 21 велосипедист. Испанец Марк Солер смог финишировать с переломами обеих рук.