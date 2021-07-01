Львов второй раз за неделю накрыла непогода, в городе не работает электротранспорт

Город созвал оперативный штаб.

Фото: Львовский городской совет

Во Львове из-за непогоды созвали заседание оперативного штаба. Из-за шквального ветра и ливня выключилась электроэнергия, поэтому электротранспорт временно не курсирует, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Жителей города просят учитывать погодные условия и по возможности оставаться дома. Также мэрия просит жителей перепарковать автомобили с потенциально опасных участков, где возможно падение веток, деревьев или обрывы линий электропередач.

"Известно, что упали деревья на ул. Дудаева, Сахарова, также обвал части фасада по ул. Федорова. Есть обращения жителей на «Горячую линию города» о повреждении крыши на ул. Спадиста. Также упало дерево в Рудно. Сейчас районные администрации осуществляют объезды и мониторят ситуацию", - отметила заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

Горсовет сообщил также, что во время непогоды скорость ветра местами составляла 20 метров в секунду.

Напомним, что 25 июня по Львову также прокатилась буря. Непогода повалила деревья, затопила улицы. Также досталось и автомобилям, припаркованным под деревьями.

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